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        GSO stratejik planlama için toplandı

        Gaziantep Sanayi Odası (GSO) yeni nesil sanayici platformu, üretimde verimlilik komisyonu tarafından, "Stratejik planlama ve kurumsal performans yönetimi" toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 16:08 Güncelleme: 04.10.2024 - 16:09
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        GSO stratejik planlama için toplandı
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        Gaziantep Sanayi Odası (GSO) yeni nesil sanayici platformu, üretimde verimlilik komisyonu tarafından, "Stratejik planlama ve kurumsal performans yönetimi" toplantısı gerçekleştirildi.

        GSO'dan yapılan açıklamaya göre, GSO meclis salonunda kurumsallaşmayla birlikte sanayide düşünsel ve teknolojik dönüşümün gerçekleştirilmesi, işletmelerin sürdürülebilirliği için stratejik planlama ve kurumsal performans yönetimi toplantısı yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO yönetim kurulu üyesi İbrahim Kara, stratejik planlama ve kurumsal performans yönetiminin, işletmelerin sağlıklı büyümesi ve geleceği açısından en önemli unsurlarının başında geldiğini söyledi.

        Günümüzde yapılan işlerde bir yol haritası çizerek mesafe alınabileceğini savunan Kara, "Teknolojinin en üst seviyede yaşandığı, kıyasıya rekabetin olduğu ve buna bağlı olarak kar marjlarının düştüğü piyasa koşullarında yatırımlarımızı tüm koşulları göz önünde bulundurarak geleceğe yönelik olarak yapmak durumundayız. Bu anlamda günümüz ekosisteminde neler yapmamız ve nasıl bir stratejiyle hareket etmemiz gerektiği noktasında bu tür toplantıların büyük önemi olduğunu düşünüyorum." ifadelerine yer verdi.

        Toplantıya GSO Genel Sekreter Yardımcısı Sermest Çapan ve yeni nesil sanayici platformu üyeleri katıldı.

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