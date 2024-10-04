GSO stratejik planlama için toplandı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) yeni nesil sanayici platformu, üretimde verimlilik komisyonu tarafından, "Stratejik planlama ve kurumsal performans yönetimi" toplantısı gerçekleştirildi.

GSO'dan yapılan açıklamaya göre, GSO meclis salonunda kurumsallaşmayla birlikte sanayide düşünsel ve teknolojik dönüşümün gerçekleştirilmesi, işletmelerin sürdürülebilirliği için stratejik planlama ve kurumsal performans yönetimi toplantısı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO yönetim kurulu üyesi İbrahim Kara, stratejik planlama ve kurumsal performans yönetiminin, işletmelerin sağlıklı büyümesi ve geleceği açısından en önemli unsurlarının başında geldiğini söyledi.