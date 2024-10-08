Gaziantep'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
A.A (23) idaresindeki 27 AGR 685 plakalı otomobil, Boğaziçi Mahallesi Üçevler Kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile beraberinde yolcu olarak bulunan İ.E.Ö. (23) sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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