Gaziantep Üniversitesi TEKNOFEST'ten 5 ödülle döndü

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), 2-6 Ekim'de Adana'da düzenlenen Uluslararası Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) 5 ödül kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST'e 350 öğrenciyle katılan ve 103 öğrencisiyle finale kalan GAÜN, çeşitli dallarda 5 ödül elde etti.

Ürettikleri elektrikli araçla İvmelenme Yarışı'nda Türkiye birincisi olan öğrenciler, aynı araçla En İyi Görsel Tasarım Ödülü'nü de kazandı.

Öğrenciler, İHA yarışmalarında da 3 performans ödülü aldı.