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        Gaziantep Üniversitesi TEKNOFEST'ten 5 ödülle döndü

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), 2-6 Ekim'de Adana'da düzenlenen Uluslararası Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) 5 ödül kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 15:24 Güncelleme: 10.10.2024 - 15:29
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        Gaziantep Üniversitesi TEKNOFEST'ten 5 ödülle döndü
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        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), 2-6 Ekim'de Adana'da düzenlenen Uluslararası Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) 5 ödül kazandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST'e 350 öğrenciyle katılan ve 103 öğrencisiyle finale kalan GAÜN, çeşitli dallarda 5 ödül elde etti.

        Ürettikleri elektrikli araçla İvmelenme Yarışı'nda Türkiye birincisi olan öğrenciler, aynı araçla En İyi Görsel Tasarım Ödülü'nü de kazandı.

        Öğrenciler, İHA yarışmalarında da 3 performans ödülü aldı.

        Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, TEKNOFEST'e katılan öğrencilere teşekkür etti.

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