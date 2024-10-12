Gaziantep'te resim sergisi açıldı

İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mehmet Aykanat, Münif Paşa 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi'ndeki serginin açılışında yaptığı konuşmada, resimleri yapan Rabia Koçyiğit'i tebrik etti.

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