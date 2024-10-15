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        Gaziantep merkezli araç kiralama dolandırıcılığında 7 tutuklama

        Gaziantep merkezli 4 ilde araç kiralama dolandırıcılığı yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 10:23 Güncelleme: 15.10.2024 - 10:31
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        Gaziantep merkezli araç kiralama dolandırıcılığında 7 tutuklama
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        Gaziantep merkezli 4 ilde araç kiralama dolandırıcılığı yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 7'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik takip sonucunda, internet sitelerinde araç kiralama firmalarına benzer web siteleri oluşturarak dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik Gaziantep merkezli Adana, Mersin ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

        12 adreste yapılan aramada, 9 cep telefonu, bilgisayar, 9 sim kart, 10 banka kartı, 2 hafıza kartı ve veri depolama cihazı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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