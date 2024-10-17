Sağlık Bakanı Memişoğlu, Gaziantep Valiliğini ziyaret etti

Ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay da hazır bulundu.

Bir dizi program için kente gelen Memişoğlu, Vali Çeber'i ziyaret etti ve Şeref Defteri'ni imzaladı.

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