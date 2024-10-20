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        Gaziantep FK, Süper Lig'de 7 maçtır galibiyete hasret

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 13:15 Güncelleme: 20.10.2024 - 13:15
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        Gaziantep FK, Süper Lig'de 7 maçtır galibiyete hasret
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        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

        Sezona deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yenerek başlayan Gaziantep ekibi, daha sonra Samsunspor'a 1-0, Galatasaray'a 3-1, Net Global Sivasspor'a 3-2 ve ikas Eyüpspor'a 3-2 yenilirken Trabzonspor ile 0-0, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-siyahlılar, bir haftayı da bay geçti.

        Dün deplasmanda Bellona Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Güneydoğu Anadolu temsilcisinin galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

        Geride kalan haftalarda 6 puan toplayan Gaziantep FK, rakip fileleri 9 kez havalandırdı, kalesinde ise 13 gole engel olamadı.

        - Selçuk İnan cezasını tamamladı

        Ligin 8. haftasında oynanan Beşiktaş maçından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen ve 1 maç ceza verilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, Bellona Kayserispor karşılaşmasında takımını yalnız bıraktı.

        Cezasını tamamlayan genç teknik adam, ligin 10. haftasında iç sahada oynanacak TÜMOSAN Konyaspor karşısında takımın başında olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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