Genç eskrimciler, madalya mücadelesi verecek

İstanbul ve Gaziantep'te 10, 12 ve 14 yaş altı kategorilerinde eskrim flöre açık turnuvası gerçekleştirilecek.

Türkiye Eskrim Federasyonu'ndan (TEF) yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 faaliyet takviminde yer alan "U10-U12-U14 Flöre Açık Turnuvaları" 26-27 Ekim tarihlerindeki iki organizasyonda Türkiye'nin 15 ilinden 440 sporcu madalya mücadelesi verecek.

İstanbul'da Başakşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tesisleri'nde 325, Gaziantep Üniversitesİ Spor Salonu'nda ise 115 eskrimcinin kürsü mücadelesi vereceği organizasyonlarda, ilk gün 12 yaş altı erkek ile 10-14 yaş altı kadın, ikinci günde ise 12 yaş altı kadın ile 10-14 yaş altı erkek flöre kategorilerinde karşılaşmalarında sporcular ter dökecek.