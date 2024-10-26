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        Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 19:16 Güncelleme: 26.10.2024 - 19:21
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        Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 35 dakika sürdü.

        Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 pas ve taktik organizasyonlarıyla son buldu.

        Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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