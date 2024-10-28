İslahiye ve Nurdağı'nda 29 Ekim kutlaması yapıldı

Nurdağı Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törene ise Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, siyasi parti, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

İslahiye Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene, Kaymakam Mehmet Soylu, Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, Belediye Başkan Vekili Ali Göl, 106. Topçu Alay Komutanı Topçu Albay Mehmet Özsoy , siyasi parti, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi yakınlarıyla vatandaşlar katıldı.

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