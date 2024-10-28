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        İslahiye ve Nurdağı'nda 29 Ekim kutlaması yapıldı

        Gaziantep'in İslahiye ve Nurdagi ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 14:44 Güncelleme: 28.10.2024 - 14:46
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        İslahiye ve Nurdağı'nda 29 Ekim kutlaması yapıldı
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        Gaziantep'in İslahiye ve Nurdagi ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

        İslahiye Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene, Kaymakam Mehmet Soylu, Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, Belediye Başkan Vekili Ali Göl, 106. Topçu Alay Komutanı Topçu Albay Mehmet Özsoy , siyasi parti, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi yakınlarıyla vatandaşlar katıldı.

        Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

        Nurdağı Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törene ise Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, siyasi parti, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

        Törende, Atatürk Anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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