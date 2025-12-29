Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        GÜNCELLEME 2- Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobildeki 4 kişiden 3'ünün cesedine ulaşıldı

        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobildeki 4 kişiden 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı, kayıp baba Halil Gündüz için çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 16:44 Güncelleme: 29.12.2025 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 2- Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobildeki 4 kişiden 3'ünün cesedine ulaşıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobildeki 4 kişiden 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı, kayıp baba Halil Gündüz için çalışmalar sürüyor.

        Halil Gündüz yönetimindeki henüz plakası tespit edilemeyen otomobil, kırsal Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında sulama kanalına düştü.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, ambulans ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

        Otomobilde bulunduğu değerlendirilen 4 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı.

        Harran Kaymakamı Harun Reşit Han ile Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz da çalışmaları olay yerinden takip ediyor.

        - Valilikten açıklama

        Şanlıurfa Valiliğinden olaya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Araç içerisinde bulunan H.G. (42), isimli vatandaşımız ve 3 çocuk maalesef kanal içinde kalmıştır. Vatandaşlarımızı arama kurtarma çalışmalarına en hızlı şekilde başlanmıştır. Dalgıç ekipler marifetiyle kanalda arama çalışmaları gerçekleştirilmektedir. AFAD, belediye, emniyet, jandarma ve sağlık birimlerimizin birlikte gerçekleştirdikleri çalışmalar bir vali yardımcımız tarafından yerinde koordine edilmektedir. Vatandaşlarımızın en kısa sürede bulunması için büyük bir gayret gösterilmektedir."

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, olay yerine gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Gazetecilere açıklamada bulunan Şıldak, otomobilin bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkarıldığını söyledi.

        Otomobilde 5 kişinin bulunduğunu, düştükten kısa süre sonra araçtaki bir kişinin kendi imkanlarıyla sudan çıktığını belirten Şıldak, şunları kaydetti:

        "İlk andan itibaren bütün ekiplerimiz kısa sürede olay yerine intikal etti. Ekiplerimizin çalışması sonucu, 3 vatandaşımızın cansız bedenine ulaştık. Üzüntümüz büyük. Bütün milletimize başsağlığı diliyorum. Araç sürücüsünün aracın içinde olmadığını gördük. Arama çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz."

        Şıldak, kayıp kişinin sürücü Halil Gündüz olduğunu, hayatını kaybedenlerin ise Gündüz'ün oğlu ile iki yeğeni olduğunu sözlerine ekledi.

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar ise ihbarın hemen ardından ekiplerin kısa sürede olay yerine vardığını belirterek, "Yoğun akıntı nedeniyle aracı çıkarmak kolay olmadı. Ölenlere rahmet diliyoruz, geride kalanlara sabırlar diliyorum. İnşallah kayıp kişi bir an evvel bulunur. Okullar bugün yoğun kardan dolayı tatil edildi. Sürücü, oğlunu ve yeğenlerini okula götürüyormuş, tatil olduğunu duyunca geri eve götürüyormuş." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        Zelenskiy: Barış planı 15 yıl güvenlik garantisi içeriyor
        Zelenskiy: Barış planı 15 yıl güvenlik garantisi içeriyor
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        "Hep başka aşklar aradım"
        "Hep başka aşklar aradım"
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları

        Benzer Haberler

        Gaziantepliler 2026'ya Şirehan'da Sercan Budak'la girecek
        Gaziantepliler 2026'ya Şirehan'da Sercan Budak'la girecek
        Şehitkamil'de kar ve buzlanmaya karşı kesintisiz mücadele
        Şehitkamil'de kar ve buzlanmaya karşı kesintisiz mücadele
        Gaziantep'te 61 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 11 tutuklama
        Gaziantep'te 61 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 11 tutuklama
        Uluslararası Suriye ve Türk İş Adamları Derneği (SAİB) ilk genel kurulunu g...
        Uluslararası Suriye ve Türk İş Adamları Derneği (SAİB) ilk genel kurulunu g...
        Yavuzeli'nde kar yağışı etkili oldu
        Yavuzeli'nde kar yağışı etkili oldu
        Gaziantep'ten kar manzaraları
        Gaziantep'ten kar manzaraları