Gaziantep savunmasında görev alan hekimlerin isimleri Aile Sağlığı Merkezlerinde yaşatılacak

        Gaziantep savunmasında görev alan 4 hekimin isimleri, kentteki Aile Sağlığı Merkezlerine verildi.

        Giriş: 29.12.2025 - 17:00 Güncelleme: 29.12.2025 - 17:00
        İl Sağlık Müdürlüğü ve Kent Konseyi işbirliğinde hayata geçirilen proje için İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonu'nda tören düzenlendi.

        Vali Yardımcısı Abdullah Şen, törendeki konuşmasında, askeri teşkilat içerisinde fedakarca çalışan sıhhiyecilerin isimlerinin yaşatılmasının önemli olduğunu söyledi.

        İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin ise geçmişin mirası, geleceğin şifası düşüncesiyle hareket ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Bugün, isimlerini Aile Sağlığı Merkezlerimize verdiğimiz hekimlerimiz, sadece birer sağlık çalışanı değil, bu toprakların hürriyet mührüdür. Dr. Mecit Barlas, Dr. Hamit Uras, Dr. İbrahim Söylemez ve Ömer Asım Aksoy gibi kıymetli büyüklerimizin isimleri, artık mahallelerimizde, şifa arayan vatandaşlarımızın kapısını çaldığı merkezlerde yaşayacaktır."

        Kent Konseyi Başkanı Erdem Güzelbey de Gaziantep için vefanın önemli olduğunu dile getirdi.

        Konuşmaların ardından "Dr. Mecit Barlas", "Dr. Hamit Uras", "Dr. İbrahim Söylemez" ve "Dr. Ömer Asım Aksoy" isimlerinin verildiği Aile Sağlığı Merkezleri, canlı bağlantıyla kurdele kesilerek hizmete açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

