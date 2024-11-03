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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 15:33 Güncelleme: 03.11.2024 - 15:33
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:GaziantepBüyükşehir

        Hakemler: Fatih Tokail, Şenol Bektaş, Sabri Öğe

        Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu (Dk.17 Muhammed Enes Salik), Emircan Bayrakdar, Erşan Yaşa, Berat Yaman, Ferhat Canlı (Dk. 73 Enes Savucu), Yiğit Ulaş, Atakan Müjde, Mehmet Güneş, Mert Altıntaş, Burak Efe Yaz, Umut Tanış

        Sakaryaspor: Jakub Szumski, Cebrail Karayel (Dk. 56 Muhammed Himmet Ertürk), Bülent Uzun, Murat Cem Akpınar (Dk. 56 Emre Demir), Salih Dursun, Erdi Dikmen, Saint-Louis (Dk. 82 Engin Can Aksoy), Aabid, Fernando Santos (Dk. 82 Volkan Egri), Simon, Mamadou (Dk. 50 Mustafa Pektemek)

        Goller: Dk. 19 Erdi Dikmen, Dk. 90+1 Simon (Sakaryaspor)

        Sarı Kartlar: Dk. 61 Atakan Müjde, Dk. 85 Mehmet Güneş (Yeni Malatyaspor) Dk. 74 Saint-Louis, Dk. 87 Salih Dursun (Sakaryaspor)

        GAZİANTEP

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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