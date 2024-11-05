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        TBBB'nin belediye-STK ilişkilerinin geliştirilmesi programında etkili iletişim anlatıldı

        İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Türkiye Belediye Başkanları Birliği (TBBB) tarafından organize edilen belediye-STK ilişkilerinin geliştirilmesi projesi kapsamında Gaziantep'te düzenlenen programda etkili iletişim anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 15:15 Güncelleme: 05.11.2024 - 15:15
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        TBBB'nin belediye-STK ilişkilerinin geliştirilmesi programında etkili iletişim anlatıldı
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        İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Türkiye Belediye Başkanları Birliği (TBBB) tarafından organize edilen belediye-STK ilişkilerinin geliştirilmesi projesi kapsamında Gaziantep'te düzenlenen programda etkili iletişim anlatıldı.

        Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Süleyman Şahan, 25 Aralık Panorama Müzesi'ndeki sunumunda etkili iletişim tekniklerini anlattı.

        İnsanoğlunun her zaman kendine yakışan şekilde davranması gerektiğini belirten Şahan, şöyle konuştu:

        "Dünyadaki milyarlarca canlı içinde rabbimiz insanı en yüce kılmış, çünkü insanın aklı var. Bu yüzden birbirimize hak ettiğimiz gibi davranmalıyız. İnsan ilişkilerinin zayıf olduğu ve toplumların birbirine saygı duymadığının kanıtını trafikte görürsünüz. Sarı ışıkta korna çalınıyor, insanlar birbirine yol vermiyorsa, kavşaklarda kaza oluyorsa, yaya geçidinde hızlı geçmek zorunda kalıyorsanız burada iletişim zayıf demektir."

        İletişimde formülün öfkeyi kontrol etmek olduğuna değinen Şahan, insanların birbirini dinleyerek iletişimdeki sorunları büyük ölçüde giderebileceğini kaydetti.

        Şahan, etkili iletişim örneklerini geçmiş tarihlerde siyasilerin kullandığı reklam teknikleriyle birlikte değerlendirdikten sonra soru cevap yaparak sunumunu tamamladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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