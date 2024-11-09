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        Gaziantep Valisi Çeber'den 10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü mesajı

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 14:49 Güncelleme: 09.11.2024 - 14:49
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        Gaziantep Valisi Çeber'den 10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü mesajı
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        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çeber, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümünde rahmetle andıklarını söyledi.

        Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm insanlığın saygı ve takdirini kazandığını aktaran Çeber, şunları kaydetti:

        "Bizlere bağımsız bir millet olmanın onurunu yaşatan, büyük bir asker ve devlet adamı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarken, onun Türk ulusuna olan inancını ve güvenini rehber almalıyız. Bize bıraktığı en büyük miras, kendi ayakları üzerinde durabilen, her alanda muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmayı hedefleyen ve dünya arenasında söz sahibi, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 86. yılında bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, silah arkadaşları ve bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını şükranla anıyorum."

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