Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü kutlandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 14:14 Güncelleme: 13.11.2024 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.

        Demokrasi Meydanı'ndaki törende, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, 106. Topçu Alayı Komutanı Topçu Albay Mehmet Özsoy, Belediye Başkanı Kemal Vural, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Mehmet Soylu, günün anlamına ilişkin yaptığı konuşmada, ilçe ve bölge için önemli bir günü kutladıklarını söyledi.

        Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara geçmiş olsun temennisinde bulunan Vural, ilçenin kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

        Törende öğrenciler şiir okudu, ilçenin kurtuluş anı sembolik olarak canlandırıldı.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bandosunun çaldığı marşların ardından halk oyunları ekibi gösteri sundu.

        Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Feray Yılmaz, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, öğretmen, öğrenci ve kurum amirleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak tam mutabakat içindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak tam mutabakat içindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'den umutluyum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'den umutluyum
        Ağabeyini marketle birlikte yakmıştı! Vahşette bir ölüm daha!
        Ağabeyini marketle birlikte yakmıştı! Vahşette bir ölüm daha!
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Asgari ücretin dolar ve altın cinsinden seyri
        Asgari ücretin dolar ve altın cinsinden seyri
        Özel: “CHP'nin aday sorunu yok”
        Özel: “CHP'nin aday sorunu yok”
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        Asgari ücret için muhalefet ne öneriyor?
        Asgari ücret için muhalefet ne öneriyor?
        Güney Kore'de öğrenciler 8 saatlik üniversite sınavına nasıl hazırlanıyor?
        Güney Kore'de öğrenciler 8 saatlik üniversite sınavına nasıl hazırlanıyor?
        Bir döneme damgasını vurdu! Caprice Gold satılıyor
        Bir döneme damgasını vurdu! Caprice Gold satılıyor
        Erbil ve Ortaç'ın tutuklanma talebine ret
        Erbil ve Ortaç'ın tutuklanma talebine ret
        Kripto paralarda 'stratejik rezerv' beklentisi
        Kripto paralarda 'stratejik rezerv' beklentisi
        Yine üniversite öğrencisi! Yine kurye yine ölüm!
        Yine üniversite öğrencisi! Yine kurye yine ölüm!
        Biri 20, diğeri 19 yaşında! Kapı kilitlerini kırdılar! İkisinin suç kaydı: 124!
        Biri 20, diğeri 19 yaşında! Kapı kilitlerini kırdılar! İkisinin suç kaydı: 124!
        Mourinho, Barça'nın genç yıldızına göz dikti!
        Mourinho, Barça'nın genç yıldızına göz dikti!
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        İki yüzlü UEFA!
        İki yüzlü UEFA!
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...

        Benzer Haberler

        Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etmişti; görüntüler ortaya çıkt...
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etmişti; görüntüler ortaya çıkt...
        Gaziantep'te çöpten elektrik üreten tesisin sıcaklığı çilek serasını ısıtıy...
        Gaziantep'te çöpten elektrik üreten tesisin sıcaklığı çilek serasını ısıtıy...
        Tekvandocu ağabey-kardeş müsabakalara omuz omuza hazırlanıyor
        Tekvandocu ağabey-kardeş müsabakalara omuz omuza hazırlanıyor
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti (2)
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti (2)
        Gaziantep'teki obezite merkezine başvuruların yüzde 70'i kadın
        Gaziantep'teki obezite merkezine başvuruların yüzde 70'i kadın