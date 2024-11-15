Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te cinayet hükümlüsü yakalandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 30 yıl 1 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 14:58 Güncelleme: 15.11.2024 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te cinayet hükümlüsü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 30 yıl 1 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İslahiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Kasten öldürme' suçundan 30 yıl 1 ay hapis cezası bulunan zanlı, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmıştır. Suç ve suçlularla amansız mücadelemiz aralıksız devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sürücüsüz metroda panik anları
        Sürücüsüz metroda panik anları
        2 yaşındaki çocuğunu tiner ve çamaşır suyu ile katletti!
        2 yaşındaki çocuğunu tiner ve çamaşır suyu ile katletti!
        ManU'ya Arda Güler ve Osimhen önerisi!
        ManU'ya Arda Güler ve Osimhen önerisi!
        Beyoğlu'nda banyo sırası cinayeti!
        Beyoğlu'nda banyo sırası cinayeti!
        10 milyar liralık büyük vurgun: Mağdur sayısı 36 bini buldu, mahkemeler kilitlendi
        10 milyar liralık büyük vurgun: Mağdur sayısı 36 bini buldu, mahkemeler kilitlendi
        8 yaşındaki Asya'nın kahreden ölümü!
        8 yaşındaki Asya'nın kahreden ölümü!
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Malatya'da 4.9, Rize'de 4.7 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 4.9, Rize'de 4.7 büyüklüğünde deprem
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Ne yaparsa yapsın ayaklarını ısıtamayanlar dikkat!
        Ne yaparsa yapsın ayaklarını ısıtamayanlar dikkat!
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi
        Yanarak korunmuş... 5 bin yıllık!
        Yanarak korunmuş... 5 bin yıllık!
        NYT yazdı: Musk İran'ın BM Daimi Temsilcisi ile görüştü
        NYT yazdı: Musk İran'ın BM Daimi Temsilcisi ile görüştü
        SGK'dan 5 yılda 148 milyar icra takibi
        SGK'dan 5 yılda 148 milyar icra takibi
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Güneydoğu'dan 10 ayda 2,8 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı
        Güneydoğu'dan 10 ayda 2,8 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı
        Nurdağı'nda 60 köy evi, depremzedelere teslim edildi
        Nurdağı'nda 60 köy evi, depremzedelere teslim edildi
        Gaziantep'te aranan hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te aranan hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te motosikletlere yönelik denetimler artırıldı
        Gaziantep'te motosikletlere yönelik denetimler artırıldı
        Gaziantep'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Gaziantep'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
        Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı