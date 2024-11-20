Yetiştirme yurdunda büyüdü, yuvada kalan bebeğin koruyucu ailesi oldu

ÖMER FARUK SALMAN - Gaziantep'te yetiştirme yurdunda büyüyen Hayrettin Celil, evlendikten sonra kendisi gibi yuvada kalan bebeğe koruyucu aile oldu.

Şahinbey ilçesinde yaşayan Hayrettin Celil, 8 yıl önce Meliha Celil ile dünya evine girdi. Evlilikleri süresince çocuk sahibi olamayan Celil çifti, yetiştirme yurdunda kalan bir çocuğa koruyucu aile olmaya karar verdi.

Nişanlılık döneminde de eşi Meliha ile bu düşüncesini paylaştığını dile getiren Celil, o günden itibaren bu fikre aile olarak hep sıcak baktıklarını söyledi.

Çocuk sahibi olamayınca fikirlerini hayata geçirmek için harekete geçtiklerini ve bir kız çocuğuna koruyucu aile olduklarını belirten Celil, "Koruyucu aile olmak çok güzel bir duygu herkese tavsiye ediyorum. Kendi öz evladım gibi bakıyorum, işten eve erkenden gelip onunla vakit geçirmek istiyorum, çok mutluyum." dedi.

Eşi Meliha Celil de her zaman çocuk sahibi olmak için dua ettiğini, alışveriş merkezine gittiğinde hep çocuk kıyafetlerine baktığını aktararak, bebeğin ailelerine dahil olmasıyla hayatında çok şeyin değiştiğini dile getirdi.