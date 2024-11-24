Gaziantep'in ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Törene, Kaymakam Mehmet Soylu, 106. Topçu Alay Komutanı Topçu Albay Mehmet Özsoy, Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan, öğretmen ve öğrencilerle ile vatandaşlar katıldı.

Şehit Gökhan Alıcı Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda devam eden programda, günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmalar yapıldı.

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