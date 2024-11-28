Gaziantep'te 3 bin 850 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

Yapılan aramada, 3 bin 850 litre sahte zeytinyağı ele geçirilirken, Ş.M.M. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, Şehitkamil ilçesinde Ş.M.M'ye ait depoya operasyon düzenledi.

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