Gaziantep'te 3 bin 850 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
Gaziantep'te jandarma ekiplerince 3 bin 850 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.
Gaziantep'te jandarma ekiplerince 3 bin 850 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, Şehitkamil ilçesinde Ş.M.M'ye ait depoya operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, 3 bin 850 litre sahte zeytinyağı ele geçirilirken, Ş.M.M. hakkında yasal işlem başlatıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin numune aldığı sahte zeytinyağlarına el konuldu.
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