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        Gaziantep'te 3 bin 850 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

        Gaziantep'te jandarma ekiplerince 3 bin 850 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 09:17 Güncelleme: 28.11.2024 - 09:17
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        Gaziantep'te 3 bin 850 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
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        Gaziantep'te jandarma ekiplerince 3 bin 850 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, Şehitkamil ilçesinde Ş.M.M'ye ait depoya operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada, 3 bin 850 litre sahte zeytinyağı ele geçirilirken, Ş.M.M. hakkında yasal işlem başlatıldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin numune aldığı sahte zeytinyağlarına el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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