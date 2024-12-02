Gaziantep'in Araban ilçesinde 306 konutun anahtarı depremzedelere teslim edildi

Dumlupınar Mahallesi'nde 952 sosyal ve deprem konut projesi, 2+1 nitelikli 98 daire ve 3+1 nitelikli 854 daireden oluşuyor. Projede 952 konuttan yapımı tamamlanan 306 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar, radye temel üzerine, konvansiyonel ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Dumlupınar Mahallesi'nde yapımına başlanan 306 kalıcı konut tamamlandı.

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