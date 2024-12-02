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        Gaziantep'in Araban ilçesinde 306 konutun anahtarı depremzedelere teslim edildi

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımı tamamlanan Gaziantep'in Araban ilçesindeki 306 kalıcı konutun anahtarı hak sahiplerine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 16:55 Güncelleme: 02.12.2024 - 17:12
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        Gaziantep'in Araban ilçesinde 306 konutun anahtarı depremzedelere teslim edildi
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımı tamamlanan Gaziantep'in Araban ilçesindeki 306 kalıcı konutun anahtarı hak sahiplerine teslim edildi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Dumlupınar Mahallesi'nde yapımına başlanan 306 kalıcı konut tamamlandı.

        Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar, radye temel üzerine, konvansiyonel ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.

        Dumlupınar Mahallesi'nde 952 sosyal ve deprem konut projesi, 2+1 nitelikli 98 daire ve 3+1 nitelikli 854 daireden oluşuyor. Projede 952 konuttan yapımı tamamlanan 306 konut hak sahiplerine teslim edildi.

        Dinlenme, spor, çocuk oyun ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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