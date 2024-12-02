Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 11 ayda 10,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yaptığı yazılı açıklamada, kasım ayında bölgenin ihracatının 1 milyar dolar, 11 aylık dönemde ise 10,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

İhracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 azaldığını ifade eden Kileci, ihracatçıların değişen küresel dinamiklere uyum sağlama çabasını takdir ettiğini kaydederek, "Bugün yaşadığımız dönüşüm süreci, kaynakların verimli kullanımı ve inovasyonun önemini bir kez daha hatırlatıyor. İhracatçılarımız, zorluklara rağmen üretmeye ve gelişmeye devam ediyor. Bu kararlılık, bölge ekonomisinin temel direği olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.