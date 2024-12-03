Türkiye'nin bilinen ayakkabı markaları Gaziantepli kadınların elinde şekilleniyor

ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te kooperatifleşen kadınlar, erkeklerin yoğun olduğu ayakkabı sektörüne girerek ihracata katkı sunmanın gururunu yaşıyor.

Gaziantep Valiliği, Şehitkamil Kaymakamlığı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin destekleriyle yaklaşık 1,5 yıl önce kurulan Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi, üretimde çoğunluğu erkeklerden oluşan ayakkabı sektörüne girmeye karar verdi.

Dezavantajlı kadınların desteklenmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamında 10 kadına ayakkabının üretim aşamalarına yönelik eğitimler verildi. Eğitimin ardından kurulan saya atölyesinde çalışmaya başlayan kadınlar, kısa sürede sektörde tanındı. Atölyede siparişler arttıkça makine ilavesi yapılarak çalışan kadın sayısı 25'e çıktı.

Şehitkamil Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Emine Duman Tekerlek, AA muhabirine, kadınlardan oluşan atölye kurarak Gaziantep’te bir ilki başardıklarını söyledi. Yapılanların dışında farklı bir sektörü seçtiklerini belirten Duman, şunları aktardı: "Ayakkabı üretiminde Gaziantep, Türkiye ikincisi olduğu için çok daha hızlı ve rahat hareket edebileceğimizi düşündük. Erkek egemenliğinde olan bir sektörde kadınların da var olabileceğini ispatladık. Çok da güzel ilerledik. Güzel markalara güzel işler çıkarıyoruz. Atölyemizden çıkan ayakkabılar Türkiye'nin birçok mağazada yer alıyor. Şu anda durumumuzdan çok mutluyuz. Türkiye'nin bilinen markalarına üretim yapıyoruz ve ürettiğimiz ayakkabılar firmalar aracılığıyla Özbekistan, Kazakistan, Iran, İran gibi ülkelere gidiyor. Kadınların bu sektörde ciddi anlamda var olabilmesini hedefliyoruz."

Çalışmalarını daha ileriye taşımak istediklerini ifade eden Duman, "Önce kadınlarımıza eğitim verdik, ayakkabı nasıl üretilir, hangi parçalardan oluşur gibi konularda eğitim verildi. Eğitimini tamamlayan kadınları işe aldık. 10 kadınla başladık, şu anda 25 olduk ama hedefimiz çok daha fazlası." diye konuştu. - Atölyeye çocuklarıyla geliyorlar

Atölye binasında kreş bulunduğunu kaydeden Duman, "Kadınlarımız buraya çocuklarıyla gelebiliyor, kooperatifimiz içinde kurduğumuz kreşimiz var. Çocuklarımız geldiğinde ders çalışabiliyor, oynayabiliyorlar. Kadınlarımız da çocuklarına yakın bir yerde çalışmanın rahatlığını yaşıyor." dedi. Günlük üretim kapasitelerinin 120 çift olduğunu, ilerleyen dönemlerde kapasiteyi artırmak istediklerini kaydeden Duman, yıllık 10 bin çift ihracat yapan firmanın çalıştığı atölyelerden biri olduklarını ifade etti.

Atölyedeki işlemlerden bahseden Duman, "Kesilmiş halde gelen derileri pazıl gibi birleştiriyoruz, daha sonrasında makineler aracılığıyla ayakkabının üst bölgesinin tamamının hazırlanmasını sağlıyoruz. Bizden sonra taban işlemi yapılıyor, daha sonra kalite kontrolden geçtikten sonra kutulanıp mağazalardaki yerini alıyor." bilgisini paylaştı.

Meslekte kısa sürede ilerleme kaydettiklerini belirten Duman, "Ayakkabı sayası konusunda 10-15 yılda yapılacak noktaya biz kadın çok hızlı bir şekilde ulaştık. 1,5 yılda, 10-15 yıllık faaliyet gösteren atölyelerin kalite standardına çıkabildik. Bunun da sebebi, kadınlar dikişe yatkın oldukları için ayakkabı konusunda çok hızlı bir şekilde uzmanlaşmalarını sağladı." dedi.