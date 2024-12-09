Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        GÜNCELLEME - Gaziantep'te silahla kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 15:58 Güncelleme: 09.12.2024 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Gaziantep'te silahla kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Atatürk Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kavgada yaralanan 12 yaşındaki E.N.E. ile Şahibe Zurnacı (27), ambulanslarla kaldırıldıkları Nizip Devlet Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Yaralılardan Şahibe Zurnacı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri olaya karıştığı belirlenen 11 kişiyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Muhalifler askerler için af çıkardı
        Muhalifler askerler için af çıkardı
        Hollanda, Rus savaş uçaklarına önleme yaptı
        Hollanda, Rus savaş uçaklarına önleme yaptı
        Suriye'de yeni dönem mi, belirsizlik mi?
        Suriye'de yeni dönem mi, belirsizlik mi?
        9 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        9 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        F.Bahçe'den Barış Alper açıklaması!
        F.Bahçe'den Barış Alper açıklaması!
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        Türkiye-Suriye ilişkilerindeki yeni dönem hangi sektörleri etkileyebilir?
        Türkiye-Suriye ilişkilerindeki yeni dönem hangi sektörleri etkileyebilir?
        PKK/YPG Suriye'de işgal ettiği alanları kaybediyor
        PKK/YPG Suriye'de işgal ettiği alanları kaybediyor
        Suriye'nin devam eden savaşı: Yoksulluk
        Suriye'nin devam eden savaşı: Yoksulluk
        Osimhen ve Barış Alper için sakatlık açıklaması!
        Osimhen ve Barış Alper için sakatlık açıklaması!
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        Suriyelilerin dönüşü kiraları düşürür mü?
        Suriyelilerin dönüşü kiraları düşürür mü?
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Kadro dışından derbi zaferine!
        Kadro dışından derbi zaferine!
        Yeni yükseliş trendi beklentisi
        Yeni yükseliş trendi beklentisi
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?

        Benzer Haberler

        Esed rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine d...
        Esed rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine d...
        GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı Fuarı'nı 30 binden fazla kişi ziyaret etti
        GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı Fuarı'nı 30 binden fazla kişi ziyaret etti
        Gaziantep'te silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Gaziantep'te silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        DASK Gaziantep Bölge İrtibat Ofisi açıldı
        DASK Gaziantep Bölge İrtibat Ofisi açıldı
        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella, Gaziantep FK'yi ziyaret et...
        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella, Gaziantep FK'yi ziyaret et...
        Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı