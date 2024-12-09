GÜNCELLEME - Gaziantep'te silahla kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Atatürk Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 12 yaşındaki E.N.E. ile Şahibe Zurnacı (27), ambulanslarla kaldırıldıkları Nizip Devlet Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesine sevk edildi.
Yaralılardan Şahibe Zurnacı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri olaya karıştığı belirlenen 11 kişiyi gözaltına aldı.
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