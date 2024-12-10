Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'nin propagandasını yapan şüpheli yakalandı

Gaziantep'te, terör örgütü PKK/YPG'nin propagandasını yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.