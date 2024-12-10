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        Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'nin propagandasını yapan şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te, terör örgütü PKK/YPG'nin propagandasını yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 16:51 Güncelleme: 10.12.2024 - 17:04
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        Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'nin propagandasını yapan şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'te, terör örgütü PKK/YPG'nin propagandasını yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

        Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucunda terör örgütü PKK/YPG'nin propagandasını yaptığı tespit edilen H.İ.Ç'yi İslahiye ilçesinde yakaladı.

        Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

        Gözaltındaki zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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