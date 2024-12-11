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        UNDP heyetinden GSO'ya ziyaret

        Birleşik Milletler Kalkınma Programı (UNDP) heyeti, Gaziantep Sanayi Odası'na (GSO) ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 16:54 Güncelleme: 11.12.2024 - 16:54
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        UNDP heyetinden GSO'ya ziyaret
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        Birleşik Milletler Kalkınma Programı (UNDP) heyeti, Gaziantep Sanayi Odası'na (GSO) ziyarette bulundu.

        GSO'dan yapılan açıklamaya göre, UNDP'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yürüttüğü projelerle Gaziantep sanayisinin iş gücü ve yenilikçi üretim yapısı arasında kurulabilecek iş birliği imkanları ele alındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep sanayisini ileriye taşımak için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

        Ünverdi, "Gaziantep Türkiye'nin ihracatında ve sanayisinde oynadığı öncü rol üstlenmektedir. UNDP gibi uluslararası kuruluşlarla ortak projeler sürdürmek hem şehrimiz hem de ülkemiz sanayisi için büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

        UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merin da bölgedeki sanayicilerin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade etti.

        Gaziantep'in yenilikçi adımlar atarak bölgeye de örnek olduğunu aktaran Merino, kent sanayicilerine başarı diledi.

        Ziyarette, UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic ve UNDP Bölge Koordinatörü Hamit Doğan, GSO Yönetim Kurulu üyeleri Ali Can Koçak, Bora Tezel ve GSO Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen de yer aldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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