UNDP heyetinden GSO'ya ziyaret

Birleşik Milletler Kalkınma Programı (UNDP) heyeti, Gaziantep Sanayi Odası'na (GSO) ziyarette bulundu.

GSO'dan yapılan açıklamaya göre, UNDP'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yürüttüğü projelerle Gaziantep sanayisinin iş gücü ve yenilikçi üretim yapısı arasında kurulabilecek iş birliği imkanları ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep sanayisini ileriye taşımak için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Ünverdi, "Gaziantep Türkiye'nin ihracatında ve sanayisinde oynadığı öncü rol üstlenmektedir. UNDP gibi uluslararası kuruluşlarla ortak projeler sürdürmek hem şehrimiz hem de ülkemiz sanayisi için büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu. UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merin da bölgedeki sanayicilerin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade etti.