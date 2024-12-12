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        Gaziantep'te kaçak kazı yapan zanlı yakalandı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde kaçak kazı yapan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 15:20 Güncelleme: 12.12.2024 - 15:27
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        Gaziantep'te kaçak kazı yapan zanlı yakalandı
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde kaçak kazı yapan şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

        Ekipler, Nizip ilçesinde devriye sırasında define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığını tespit ettiği M.Ö'yü suçta kullandığı dedektör ve kazı malzemesiyle suçüstü yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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