Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fedaioğlu, mazbatasını aldı

        AK Parti Gaziantep İl Başkanı seçilen Fatih Muhaddis Fedaioğlu, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 15:26 Güncelleme: 13.12.2024 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fedaioğlu, mazbatasını aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Gaziantep İl Başkanı seçilen Fatih Muhaddis Fedaioğlu, mazbatasını aldı.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Fedaioğlu, 7 Aralık'ta AK Parti'nin 8. Olağan İl Kongresi'nde seçildikten sonra Şehitkamil İlçe Seçim Kurumu'nda düzenlenen törenle mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ramazan Can'ın elinden aldı.

        Fedaioğlu, mazbatasını teslim alarak resmi görevine başladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Fedaioğlu, bugün, sadece bir mazbata almadığını aynı zamanda millete hizmet etmek üzere yeni bir başlangıç yapmanın sözünü verdiğini belirtti.

        "Biz bu yola, 'Durmak yok, yola devam' diyerek çıktık" diyen Fedaioğlu, şunları kaydetti:

        "Bizim davamız, bu aziz milletin davasıdır. Hedefimiz, Gaziantep'i her alanda daha ileriye taşımak, şehir şehir, mahalle mahalle tüm kardeşlerimizin gönlüne dokunmaktır. Türkiye Yüzyılı'nı Gaziantep'in vizyonuyla taçlandıracağız. Her kapıyı çalacak, her gönüle dokunacak ve 'Büyük Türkiye' hedefimize daha güçlü adımlarla yürüyeceğiz. Bu kutlu görevi bana tevdi eden liderimiz, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a şahsıma duyduğu güven ve inanç için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Yolumuz açık, davamız kutlu olsun. Durmak yok, Gaziantep için yola devam."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        Google'a 2.6 milyar TL rekabet cezası
        Google'a 2.6 milyar TL rekabet cezası
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Dört gencin feci ölümü! Araçları alev topuna döndü
        Dört gencin feci ölümü! Araçları alev topuna döndü
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından Emevi Camii'nde ilk cuma namazı
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından Emevi Camii'nde ilk cuma namazı
        Suriye'de 4 bin kişilik 'yargılama' listesi
        Suriye'de 4 bin kişilik 'yargılama' listesi
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        "Makul sonuç"
        "Makul sonuç"
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        En güçlü kadınlar
        En güçlü kadınlar
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Vicdansızlar çetesi! Deprem bölgesindeki araçların bilgilerini çaldılar
        Vicdansızlar çetesi! Deprem bölgesindeki araçların bilgilerini çaldılar
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak?
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak?
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"

        Benzer Haberler

        Kadın girişimine destek olmak için gittiği merkezde kendi işinin patronu ol...
        Kadın girişimine destek olmak için gittiği merkezde kendi işinin patronu ol...
        İslahiye'de hububat ekimi devam ediyor
        İslahiye'de hububat ekimi devam ediyor
        Güneydoğulu ihracatçılar Suriye'deki normalleşmeyle bölgesel ihracatta artı...
        Güneydoğulu ihracatçılar Suriye'deki normalleşmeyle bölgesel ihracatta artı...
        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak
        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak
        Gaziantep'te kaçak cep telefonu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te kaçak cep telefonu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        "Altın Baklava Film Akademisi 9. Uluslararası Öğrenci Film Festivali" ödüll...
        "Altın Baklava Film Akademisi 9. Uluslararası Öğrenci Film Festivali" ödüll...