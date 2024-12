AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fedaioğlu, mazbatasını aldı

AK Parti Gaziantep İl Başkanı seçilen Fatih Muhaddis Fedaioğlu, mazbatasını aldı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Fedaioğlu, 7 Aralık'ta AK Parti'nin 8. Olağan İl Kongresi'nde seçildikten sonra Şehitkamil İlçe Seçim Kurumu'nda düzenlenen törenle mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ramazan Can'ın elinden aldı.

"Bizim davamız, bu aziz milletin davasıdır. Hedefimiz, Gaziantep'i her alanda daha ileriye taşımak, şehir şehir, mahalle mahalle tüm kardeşlerimizin gönlüne dokunmaktır. Türkiye Yüzyılı'nı Gaziantep'in vizyonuyla taçlandıracağız. Her kapıyı çalacak, her gönüle dokunacak ve 'Büyük Türkiye' hedefimize daha güçlü adımlarla yürüyeceğiz. Bu kutlu görevi bana tevdi eden liderimiz, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a şahsıma duyduğu güven ve inanç için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Yolumuz açık, davamız kutlu olsun. Durmak yok, Gaziantep için yola devam."