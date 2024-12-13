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        Güneydoğulu ihracatçılar Suriye'deki normalleşmeyle bölgesel ihracatta artış bekliyor

        OKAN COŞKUN - Güneydoğulu ihracatçılar, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle başlayan yeni sürecin bölgesel ihracata olumlu yansımasını bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 11:08 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:08
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        Güneydoğulu ihracatçılar Suriye'deki normalleşmeyle bölgesel ihracatta artış bekliyor
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        OKAN COŞKUN - Güneydoğulu ihracatçılar, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle başlayan yeni sürecin bölgesel ihracata olumlu yansımasını bekliyor.

        AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Suriye'ye iç savaş öncesi 2010 yılında 224 milyon 317 bin dolar yapılan ihracat, 2024 yılının ilk 11 ayında 594 milyon 572 bin dolar olarak gerçekleşti.

        GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, AA muhabirine, Suriye'de Baas rejiminin çökmesiyle birlikte yaşanan gelişmelerin hem Türkiye hem de bölge halkı için umut verici bir tablo ortaya koyduğunu söyledi.

        Savaşın sona ermesi ve belirsizliklerin giderilmesinin güvenlik açısından önemli bir adım olduğunu ve ekonomik fırsatlar için güçlü bir zemin hazırladığını belirten Kileci, "Türkiye'nin güneyinde ve Suriye'nin kuzeyinde oluşan muğlak bölgenin kontrol altına alınması, sadece güvenlik değil ekonomik iş birliği için de büyük avantajlar sağlayacaktır." dedi.

        Tarihsel olarak Türkiye ile Suriye arasında güçlü ekonomik ve sosyal bağların mevcut olduğuna değinen Kileci, özellikle Halep ve Gaziantep'in yüz yıllardır süregelen bir ticari ilişkiye sahip olduğunu vurguladı.

        Suriye'nin yeniden inşa sürecinde Türkiye'nin en büyük ekonomik partnerlerden biri olmaya aday olduğunu ifade eden Kileci, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sektörel zenginliğinden dolayı Suriye'nin birçok ihtiyacına cevap verebileceğini kaydetti.

        - Suriye'ye ihracatta ilk hedef 1 milyar doları aşmak

        Suriye'ye olan ihracatı ilk etapta 1 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Kileci, bu rakamın ilerleyen süreçte daha da yukarıya çıkacağını dile getirdi.

        Kileci şöyle devam etti:

        "Suriyelilerin ülkelerine dönerek yeniden yapılanma sürecinde yer almaları, hem iki ülke arasındaki iş birliğini hem de bölgesel ticareti artırabilir. Suriyeli iş insanlarının ülkelerine dönerek burada yapacakları yatırımlar ve üretim faaliyetleri, Türkiye'nin ihracat hacmini artırma potansiyeline sahiptir. Savaş sırasında bile ticaret devam etmişken, barış ortamında bu iş birliği daha güçlü bir hale gelecektir. Bu süreçte, Türkiye'nin doğru adımlar atması ve gelişmeleri dikkatle takip etmesi gerekmektedir. Sabırlı ve stratejik bir yaklaşım, uzun vadeli kazançlar sağlayacaktır. Barış ortamında oluşacak yeni ticaret fırsatları bölgesel kalkınmayı destekleyecektir. Bu nedenle, her iki ülke için de ekonomik anlamda kazanç sağlayacak bir sürece tanıklık edebiliriz."

        - Türk gıda sektöründe hareketlilik bekleniyor

        GAİB Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu da bu yılın 11 ayında sektör olarak yaptıkları 3,1 milyar dolarlık ihracatın 250 milyon dolarını Suriye'ye gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Kadooğlu, şöyle konuştu:

        "Bundan sonraki süreçte Suriye'ye bu yıl sektör olarak yapılan 250 milyon dolarlık ihracatın 600 milyon dolara yaklaşacağını düşünüyoruz. Suriye ile Türkiye arasında belli bir tarih ve kültür var. Türk ürünleri de Suriye vatandaşları tarafından kalite ve lojistik anlamında tutuluyor, tercih ediliyor. Temel gıda üzerinde çok daha olumlu yıllar yaşayacağımızın kanaatindeyim. Diğer sektörler açısından da yeni bir Suriye olacak. Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfalı iş insanlarımız bu anlamda yapıyı yapabilecek kapasitede. Önümüzdeki dönemde ihracatımızın yanında Türk girişimcilerin Suriye'de belli yatırımlar yapma durumu da olacaktır. Yeniden ülke kurulacak, sanayi ve üretim olacaktır. İhracat tarafında bizim için sevindirici gelişmeler olacak bir yandan da yatırım yapma fırsatı olacak. Bunu da en iyi başaracak ülkelerden biri Türkiye'dir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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