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        Gaziantep'te kaçak cep telefonu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te kaçak 51 cep telefonu, 11 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 09:28 Güncelleme: 13.12.2024 - 09:35
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        Gaziantep'te kaçak cep telefonu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'te kaçak 51 cep telefonu, 11 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

        Ekipler bu kapsamda, Şahinbey ilçesinde K.M'ya ait iş yerinde kaçakçılık malzemelerinin bulunduğunu tespit etti.

        İş yerinde yapılan aramada, 51 gümrük kaçağı akıllı telefon, 11 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

        Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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