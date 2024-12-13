Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak

Geçen sezon iki takım arasında oynanan ilk mücadeleyi Gaziantep FK 3-0, ikinci müsabakayı da Alanyaspor aynı skorla kazanmıştı.

Daha önce yapılan 10 maçın 6'sını Alanya temsilcisi, 3'ünü ise Gaziantep ekibi kazandı, bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig'de 6. sezonunu geçiren Gaziantep FK, yarın Alanyaspor ile 11. kez karşı karşıya gelecek.

Dış sahada oynadığı 7 müsabakada sadece ligin ilk haftasında Bodrum FK karşısında galibiyet elde eden Güneydoğu ekibi, tek beraberliğini ise Bellona Kayserispor karşısında aldı.

Ligde iç sahada sadece bir yenilgisi bulunan Gaziantep FK, bu başarısını deplasmanda gösteremiyor.

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