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        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 10:08 Güncelleme: 13.12.2024 - 10:08
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        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

        Gain Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Emre Kargın yönetecek.

        Ligde 14 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 18 puanı bulunuyor.

        Söz konusu mücadelelerde rakip fileleri 20 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde 21 gole engel olamadı.

        Gaziantep FK'de tedavilerine devam edilen Sorescu, kaleci Dioudis, Saborit ve Bitok, Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

        Kırmızı-siyahlılarda Ertuğrul Ersoy, karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda 17. haftadaki Onvo Antalyaspor müsabakasında görev alamayacak.

        - Dış saha karnesi kötü

        Ligde iç sahada sadece bir yenilgisi bulunan Gaziantep FK, bu başarısını deplasmanda gösteremiyor.

        Dış sahada oynadığı 7 müsabakada sadece ligin ilk haftasında Bodrum FK karşısında galibiyet elde eden Güneydoğu ekibi, tek beraberliğini ise Bellona Kayserispor karşısında aldı.

        - Alanyaspor ile 11. randevu

        Süper Lig'de 6. sezonunu geçiren Gaziantep FK, yarın Alanyaspor ile 11. kez karşı karşıya gelecek.

        Daha önce yapılan 10 maçın 6'sını Alanya temsilcisi, 3'ünü ise Gaziantep ekibi kazandı, bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

        Geçen sezon iki takım arasında oynanan ilk mücadeleyi Gaziantep FK 3-0, ikinci müsabakayı da Alanyaspor aynı skorla kazanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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