Kadın girişimine destek olmak için gittiği merkezde kendi işinin patronu oldu

KEMAL KARAGÖZ - Gaziantep'te Kadın Girişimci Destek Merkezi'nde (KAGİDEM) parfüm üretimi yapan Gaziantepli girişimci Ayşe Kartal, ürünlerini e-ticaret sayesinde Türkiye'nin dört bir yanına gönderirken yurt dışına satmak için de adım attı.

Kentte bir firmada kimyagerlik yapan Kartal, danışmanlık yapmak için KAGİDEM'e geldi. Merkezde başka bir kadın girişimciye yardımcı olmak isteyen Kartal, buradaki imkanları görerek kendi atölyesini kurma fikrini hayata geçirdi.

"Merkezin tamamımın kadın olması, kadına önem verilmesi ve desteklenmesi ilgimi çekti. Merkezde çeşitli projeler yapıldığını ve hibe verildiğini öğrendim. Bu süreçte İpekyolu Kalkınma Ajansı'na bir projeye başvurdum. Tüm makinalarımı hibe programıyla aldım. Verilen hibe beni bir adım öne geçirmiş oldu. Kendi sermayemi başka yerlere yatırmam için bu hibeler benim için fırsat oldu. Markamızı oluşturduk ve işimi her geçen gün geliştiriyoruz."

Ürünlerini e-ticaret ile yurt içinde birçok kente sattığını ifade eden Kartal, ihracat noktasında ise bir Rus sitesine başvuru yaptığını, sisteme ürünlerini girdiğini ve bu sayede ihracata da adım attığını kaydetti.

Meslek lisesi öğrencilerinin yanında staj yaptığını ve onlara da parfüm üretmeyi öğretmeye çalıştığını belirten Kartal, "Bizim de çalışana ihtiyacımız var. Bu anlamda da KAGİDEM bünyesinde olmanın faydasını görüyoruz. Burası güvende olduğu için daha çok tercih ediliyor. Biz iş gücü olarak öğrencilerden faydalanırken onlar da hem işi öğreniyor hem de bizi desteklemiş oluyor." diye konuştu.