Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:Gaziantep
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Yusuf Bozdoğan, Batuhan Sarıgül
Gaziantep FK: Halil Bağcı, Emre Taşdemir (Dk. 35 Mbakata ), Ertuğrul Ersoy, Furkan Soyalp (Dk. 59 Daubin), Mandouki, Ali Mevran Ablak (Dk. 59 Mustafa Eskihellaç), Mirza Cihan (Dk. 87 Muhammet Taha Güneş), Kenan Kodro, Ogün Özçiçek, Ömürcan Artan, Eren Çakır (Dk. 46 Halil Dervişoğlu)
52 Orduspor: Egeberk Gabel, Ali Kemal Başaran, Harun Özcan (Dk. 87 Emre Gemici), Kadir Arı (Dk. 75 Nevzat Bilen), Bilal Gülden, Yunus Emre Köse, Hüseyin Karabey (Dk. 75 Faruk Öcal), Emre Fırtına (Dk. 75 Enes Yetim), Berkay Arı, Ufuk Özcan, Yusuf Atasoy (Dk. 90 Rıdvan Tekkeşin)
Goller: Dk. 61 ve 70 Kenan Kodro (Gaziantep FK)
Kırmızı kart: Dk. 86 Bilal Gülden ( 52 Orduspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Kadir Arı, Dk 45 Ufuk Özcan (52 Orduspor), Dk. 54 Ogün Özçiçek (Gaziantep FK)
Gaziantep
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