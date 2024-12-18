Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 22:46 Güncelleme: 18.12.2024 - 22:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Stat:Gaziantep

        Hakemler: Davut Dakul Çelik, Yusuf Bozdoğan, Batuhan Sarıgül

        Gaziantep FK: Halil Bağcı, Emre Taşdemir (Dk. 35 Mbakata ), Ertuğrul Ersoy, Furkan Soyalp (Dk. 59 Daubin), Mandouki, Ali Mevran Ablak (Dk. 59 Mustafa Eskihellaç), Mirza Cihan (Dk. 87 Muhammet Taha Güneş), Kenan Kodro, Ogün Özçiçek, Ömürcan Artan, Eren Çakır (Dk. 46 Halil Dervişoğlu)

        52 Orduspor: Egeberk Gabel, Ali Kemal Başaran, Harun Özcan (Dk. 87 Emre Gemici), Kadir Arı (Dk. 75 Nevzat Bilen), Bilal Gülden, Yunus Emre Köse, Hüseyin Karabey (Dk. 75 Faruk Öcal), Emre Fırtına (Dk. 75 Enes Yetim), Berkay Arı, Ufuk Özcan, Yusuf Atasoy (Dk. 90 Rıdvan Tekkeşin)

        Goller: Dk. 61 ve 70 Kenan Kodro (Gaziantep FK)

        Kırmızı kart: Dk. 86 Bilal Gülden ( 52 Orduspor)

        Sarı kartlar: Dk. 19 Kadir Arı, Dk 45 Ufuk Özcan (52 Orduspor), Dk. 54 Ogün Özçiçek (Gaziantep FK)

        Gaziantep

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fed yılın son faiz kararını açıkladı
        Fed yılın son faiz kararını açıkladı
        Gazze'de sağlık durumu alarm veriyor
        Gazze'de sağlık durumu alarm veriyor
        Ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
        Ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
        Nihat Özçelik’in ifadesinin detayları ortaya çıktı
        Nihat Özçelik’in ifadesinin detayları ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Mikati ile basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Mikati ile basın toplantısı düzenledi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        12 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
        12 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
        Minibüs şoförü çılgına döndü
        Minibüs şoförü çılgına döndü
        Fransa'da Suriye toplantısı
        Fransa'da Suriye toplantısı
        Dışişleri Bakanlığından Kıbrıs açıklaması
        Dışişleri Bakanlığından Kıbrıs açıklaması
        Galatasaray'da transfer için yolcu gerek!
        Galatasaray'da transfer için yolcu gerek!
        Faiz indirimi hangi sektöre yarar?
        Faiz indirimi hangi sektöre yarar?
        "Kenan Yıldız şu anda Juventus'un sembolü!"
        "Kenan Yıldız şu anda Juventus'un sembolü!"
        Erkek halini paylaştı, şükür etti
        Erkek halini paylaştı, şükür etti
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te 10. PENTEX Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı açıldı
        Gaziantep'te 10. PENTEX Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı açıldı
        Gaziantep'te ev yangını
        Gaziantep'te ev yangını
        Araban'da çöp toplama aracı hizmete başladı
        Araban'da çöp toplama aracı hizmete başladı
        Gaziantep'te bir kadının karnından 3 kilogramlık kitle çıkarıldı
        Gaziantep'te bir kadının karnından 3 kilogramlık kitle çıkarıldı
        Ayakkabı yan sanayicileri ithalata karşı kalıcı çözüm talep ediyor
        Ayakkabı yan sanayicileri ithalata karşı kalıcı çözüm talep ediyor
        Gaziantep FK, 52 Orduspor FK maçına hazır
        Gaziantep FK, 52 Orduspor FK maçına hazır