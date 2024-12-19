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        Din görevlilerine uyuşturucu ile mücadele semineri verildi

        İslahiye Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü iş birliğinde, din görevlilerine yönelik "uyuşturucu ile mücadele" konulu seminer düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 13:23 Güncelleme: 19.12.2024 - 13:25
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        Din görevlilerine uyuşturucu ile mücadele semineri verildi
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        İslahiye Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü iş birliğinde, din görevlilerine yönelik "uyuşturucu ile mücadele" konulu seminer düzenlendi.

        Sıdıka Tayyar Hatun camisinde düzenlenen seminerde Narkotik Büro Amirliği tarafından sunum yapıldı.

        Din görevlilerinden her türlü zararlı alışkanlıklar ve bağımlılık konusunda rehberlik yapılması istenerek, ülkenin geleceği olan gençlerin bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulmasında din görevlilerin etkin rol alması istendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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