Din görevlilerine uyuşturucu ile mücadele semineri verildi

Din görevlilerinden her türlü zararlı alışkanlıklar ve bağımlılık konusunda rehberlik yapılması istenerek, ülkenin geleceği olan gençlerin bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulmasında din görevlilerin etkin rol alması istendi.

İslahiye Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü iş birliğinde, din görevlilerine yönelik "uyuşturucu ile mücadele" konulu seminer düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.