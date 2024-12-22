Barak Sulama Projesi'nde ilk etap tamamlandı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Barak Sulama Projesi'nde ilk aşamanın tamamlandığını bildirdi.

Milletvekili Şahin, toplam 21 köyde 2 bin 750 çiftçinin yararlanacağı Barak Sulama Projesi'nin ilk aşaması olan "P1"in tamamlandığını belirterek, 101 bin 640 dekar arazinin sulanabileceğini aktardı.

Projenin enerji ihtiyacının karşılanmasında sürdürülebilir bir çözüm sunduklarını dile getiren Şanin, Hancağız Mahallesine kurulan 5 megavatlık GES ile sulamanın enerji ihtiyacını karşıladığını belirterek, "Bu sayede, çevre dostu enerji ile sulama işlemleri yapılırken, proje maliyetlerinin düşürülmesi ve çevresel etkilerin azaltılması hedefleniyor." ifadelerini kullandı.