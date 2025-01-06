Gaziantep'teki silahlı kavgada 1 kişi öldü

Gaziantep'te çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Düztepe Mahallesi Titizler Caddesi’nde bir büfe önünde Bekir Karabağ (60) ile C.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.G. üzerinde bulundurduğu tabanca ile Karabağ'a ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.