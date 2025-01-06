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        Gaziantep'teki silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Gaziantep'te çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 23:11 Güncelleme: 06.01.2025 - 23:11
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        Gaziantep'teki silahlı kavgada 1 kişi öldü
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        Gaziantep'te çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

        Düztepe Mahallesi Titizler Caddesi’nde bir büfe önünde Bekir Karabağ (60) ile C.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.G. üzerinde bulundurduğu tabanca ile Karabağ'a ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekipler, olay yerinde Karabağ'ın öldüğünü belirledi.

        Karabağ'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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