Gaziantep'te yeni ticaret üssü BÜSEM ekonomiye katkı sağlayacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi (BÜSEM) ekonomiye katkı sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, toplamda 3 milyon 50 bin metrekarelik alanda dağınık üretim yapan sektörler için bölgenin en büyük ticaret merkezi olan BÜSEM'de inşaat çalışmalarının sonuna gelindi.

150 bin kişiye istihdam sağlayacak BÜSEM hem çarpık kentleşmenin önüne geçebilmek hem de dağınık vaziyette üretim yapmak zorunda kalan 15 meslek grubunu bir çatı altında topladı.

Proje kapsamında BÜSEM'e nakliyatçılar, gıda toptancıları, ayakkabıcılar, fıstıkçılar, motorlu taşıyıcılar ve galericiler, baharat imalatçıları, tır ve makineciler, tır alım- satım sitesi, hurdacılar ve geri dönüşümcüler ve biriketçiler taşınıyor.