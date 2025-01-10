İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, 2024 yılını değerlendirdi

İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, Cumhuriyet Başsavcılığının 2024 yılındaki çalışmaları değerlendirdi.

Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, İslahiye Adliye Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca 2024 yılında 4 bin 526 soruşturmanın yürütüldüğünü ve aynı yıl içerisinde 5 bin 455 dosya için karar verildiğini belirtti.

Şahin, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu madde kullanma suçlarında yürütülen soruşturmalarda uyuşturucu madde ticaretinin suçundan 71 adet soruşturma yürütülmüş olup 114 şüpheliden 31'i tutuklanmıştır. Uyuşturucu madde kullanma suçundan 371 soruşturma yürütülmüş olup bu suçlar yönünden toplam 106 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremin ardından Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen deprem soruşturmaları titizlikle yürütülmekte olup bütün dosyalarımızda bilirkişi raporu alınmıştır. Çok kısa bir süre içerisinde bu dosyalarda kusurlu olanlar yönünden kamu davası açılacaktır."