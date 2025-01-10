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        İslahiye Kaymakamı Soylu'ya TSKGV'den madalya ve berat belgesi

        Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) tarafından, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu'ya madalya ve berat belgesi takdim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 14:09 Güncelleme: 10.01.2025 - 14:11
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        İslahiye Kaymakamı Soylu'ya TSKGV'den madalya ve berat belgesi
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        Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) tarafından, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu'ya madalya ve berat belgesi takdim edildi.

        İslahiye Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından, Kaymakamımız koordinesinde gerçekleştirilen projeye desteklerinden dolayı bronz madalya ve berat belgesi Mersin Bölge Temsilcisi Emekli Albay Yolaç Erdur tarafından takdim edildi." ifadelerine yer verildi.

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