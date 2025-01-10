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        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 3 kişi yakalandı

        Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 16:19 Güncelleme: 10.01.2025 - 16:25
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        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 3 kişi yakalandı
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        Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince bir depo ve ikamete operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, kaçak olduğu belirlenen 15 bin litre akaryakıt ve 4 bin 320 paket sigara ile 15 fiber tank ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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