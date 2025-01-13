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        Gaziantep'te kırsaldaki 30 aileye tavuk ve kümes desteği verilecek

        Gaziantep'te 30 aileye kırsal kalkınma desteği kapsamında tavuk ve kümes desteği verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 19:52 Güncelleme: 13.01.2025 - 19:52
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        Gaziantep'te kırsaldaki 30 aileye tavuk ve kümes desteği verilecek
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        Gaziantep'te 30 aileye kırsal kalkınma desteği kapsamında tavuk ve kümes desteği verilecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Meclis Toplantı Salonu'nda ocak ayı birinci birleşimi meclis toplantısında düzenlendi.

        Toplantıda, kırsal kalkınma ve tarımsal destekleri gibi gündem maddeleri ele alındı.

        Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) hibesiyle, Büyükşehir ve Oğuzeli belediyeleri iş birliğinde yürütülecek "Yumurta Üreterek Kırsal Entegrasyon ve Kalkınma İnşası" (BRIDGE) projesi kapsamında Oğuzeli ilçesinde yaşayan 30 aileye kırsal kalkınma desteği sağlanacak.

        Ayrıca proje ile her aileye 100 yarka tavuk, kümes malzemeleri desteği ile tavukların beslenmesi ve bakımı konularında eğitim verilecek.

        Öte yandan Büyükşehir Belediyesince Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi'nde üretilen Antep fıstığı, nar, üzüm ve incir fidanları, piyasa değerlerinin araştırılması sonrası yüzde 50 hibe, yüzde 50 çiftçi katkı payıyla çiftçilere dağıtılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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