Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:GaziantepBüyükşehir
Hakemler: Muhammet Ali Meteoğlu, Anıl Usta, Cem Özbay
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan (Dk. 51 Dioudis), Mandouki, Arda Kızıldağ, Bruno, Mustafa Eskihellaç, Ndiaye, Sorescu, Kozlowski, Maxim (Dk. 72 Lungoyi), Okereke (Dk. 87 Kenan Kodro), Halil Dervişoğlu (Dk. 90 Ogün Özçiçek)
Sipay Bodrum FK: Diogo Sousa, Cenk Şen (Dk. 76 Üzeyir Ergün), Ali Aytemur, Ajeti, Ege Bilsel, Mohammed (Dk.69 Pedro), Taylan Antalyalı, Okita (Dk. 87 Celal Dumanlı), Ribeiro, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 62 Dimitrov), Seferi (Dk. 62 Puscas)
Sarı kartlar: Dk. 26 Maxim, Dk 82 Mustafa Eskihellaç (Gaziantep FK), Dk. 45+3 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 80 Okita, Dk. 85 Taylan Antalyalı (Sipay Bodrum FK)
GAZİANTEP
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