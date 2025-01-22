Anahtar Parti Gaziantep'te ilçe teşkilatlarını kuruyor

Anahtar Parti Gaziantep İl Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Dursun Karahan, ilçe başkanlıkları ve teşkilatları kurmak noktasında çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Karahan, yaptığı açıklamada, Anahtar Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Üzümcü'nün il yürütme kurulu üyelerini açıkladığını dile getirdi.

Üzümcü tarafından kendisine teşkilatlardan sorumlu il başkan yardımcısı görevinin verildiği ifade eden Dursun, şunları kaydetti:

"Yönetim listemizin başta şehrimiz olmak üzere herkese hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah el ele vererek memleketimize en iyi şekilde hizmet etmek gayretinde olacağız. İl yürütme kurulu üyelerimiz açıklandı. Hiç zaman kaybetmeden milletimize hizmet için hızlıca ilçe teşkilatlarımızı kuracağız. Bunun çalışmalarına başladık. İnşallah en kısa zamanda tüm ilçelerimizde teşkilatımızı kuracağız. Daha güçlü ve güzel yarınlar bizi bekliyor."