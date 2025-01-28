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        Gaziantep FK, İzzet Ali Erdal'ı renklerine bağladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Hoffenheim forması giyen defans oyuncusu İzzet Ali Erdal'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 16:05 Güncelleme: 28.01.2025 - 16:05
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        Gaziantep FK, İzzet Ali Erdal'ı renklerine bağladı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Hoffenheim forması giyen defans oyuncusu İzzet Ali Erdal'ı kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bundesliga ekibi Hoffenheim forması giyen stoper mevkisinde oynayan İzzet Ali Erdal ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.

        Açıklamada, "Yeni transferimiz İzzet Ali Erdal, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı. İzzet Ali'ye kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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