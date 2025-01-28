Gaziantep FK, İzzet Ali Erdal'ı renklerine bağladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bundesliga ekibi Hoffenheim forması giyen stoper mevkisinde oynayan İzzet Ali Erdal ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.

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