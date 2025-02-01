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        Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 15:32 Güncelleme: 01.02.2025 - 15:41
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        Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmaları ile başlayan antrenman, taktik çalışmalar ile devam ederken, geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

        Kırmızı siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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