Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 10:47 Güncelleme: 04.02.2025 - 10:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        ABONE OL

        Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezindeki bir otomobilde arama yaptı.

        Narkotik dedektör köpeğinin de destek verdiği aramalarda, çuvallara yerleştirilen 1 milyon 427 bin 647 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, cumhuriyet savcılığında sorgulandı.

        Zanlılar daha sonra çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Operasyona ilişkin görüntüler de basın mensuplarıyla paylaşıldı.

        Söz konusu görüntülerde, polisin takip ettiği otomobili durdurup araması ve çuvallardaki uyuşturucunun ele geçirilmesi yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Ceza yerine ödül aldı!
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Ceza yerine ödül aldı!
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Daralan pazarda lüks araç satışı arttı
        Daralan pazarda lüks araç satışı arttı
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Aldatıldığından şüphelendi! Sözde dedektiflere 7 milyon kaptırdı
        Aldatıldığından şüphelendi! Sözde dedektiflere 7 milyon kaptırdı
        6 Şubat'taki felakette kaybolan yakınlarını arıyorlar
        6 Şubat'taki felakette kaybolan yakınlarını arıyorlar
        Markette omuz atma cinayetinde karar!
        Markette omuz atma cinayetinde karar!
        Çin'den ABD'ye misilleme
        Çin'den ABD'ye misilleme
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        Berat, 9 yaşındaydı! Öldüren mola!
        Berat, 9 yaşındaydı! Öldüren mola!
        MGK Genel Sekreterliği'ne Okay Memiş atandı
        MGK Genel Sekreterliği'ne Okay Memiş atandı
        Adaylığı tartışılıyor
        Adaylığı tartışılıyor
        Soğuk hava geldi! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor; kar ve yağmur geliyor
        Soğuk hava geldi! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor; kar ve yağmur geliyor
        Michy Batshuayi, Frankfurt'a transfer oldu!
        Michy Batshuayi, Frankfurt'a transfer oldu!
        Deprem sonrası volkanik panik
        Deprem sonrası volkanik panik
        Özel hastane hekimleri için yeni dönem
        Özel hastane hekimleri için yeni dönem
        Trump endişe yarattı, Grönland harekete geçti
        Trump endişe yarattı, Grönland harekete geçti
        Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık değişikliği
        Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık değişikliği
        Bir yalanı nasıl anlarız?
        Bir yalanı nasıl anlarız?
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te depreme dirençli yapılar oluşturmak için protokol imzalandı
        Gaziantep'te depreme dirençli yapılar oluşturmak için protokol imzalandı
        Araban'da GASMEK binasının inşaatında sona gelindi
        Araban'da GASMEK binasının inşaatında sona gelindi
        Gaziantep FK-Galatasaray maçının ardından
        Gaziantep FK-Galatasaray maçının ardından
        Gaziantep FK-Galatasaray maçının ardından
        Gaziantep FK-Galatasaray maçının ardından
        Gaziantep FK-Galatasaray maçının ardından
        Gaziantep FK-Galatasaray maçının ardından
        Gaziantep FK - Galatasaray maçının ardından
        Gaziantep FK - Galatasaray maçının ardından