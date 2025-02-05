6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Yıkılan binaların sorumluları yargılanıyor (2)

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş ile afetin etkilediği Gaziantep, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa'da açılan deprem davalarından 75'i karara bağlandı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binaların yapımında kusurları bulunan sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan yargılanmaları sürüyor.

Kahramanmaraş'ta 21, Gaziantep'te 13, Adıyaman'da 39, Malatya'da 1 ve Şanlıurfa'da 1 dava karara bağlandı.

- Kahramanmaraş

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yürütülen soruşturmaların önemli bir kısmı tamamlandı. Toplam 13 bin 196 ihbar, şikayet ve ölümlü olay incelendi.

Soruşturmaların tamamlanmasının ardından 376 dava açıldı. Ayrıca 23 kamu görevlisi hakkında da dava açıldığı öğrenildi.

Beş ayrı ağır ceza mahkemesince yürütülen yargılamalarda karara bağlanan 21 davada 32 sanık mahkum edildi.

Depremde 48 kişinin öldüğü Serdarbey Apartmanı ile ilgili davada müteahhit Ali Serdar Kazancı'ya 13 yıl 4 ay, 69 kişinin hayatını kaybettiği Güneşli Kocabaş Sitesi'ne yönelik davada 8 sanığa 12 yıl 2 ay 20 gün ila 14 yıl 5 ay 10 gün arasında değişen sürelerde, 96 kişinin öldüğü Güvenç Apartmanı ile ilgili davada müteahhit Ahmet Kara'ya 17 yıl 6 ay, 49 kişinin yaşamını yitirdiği Melike Hanım Apartmanı'na ilişkin davada 1 sanığa 12 yıl 2 ay 20 gün ve 14 kişinin öldüğü Arıkan Oteli'ne ilişkin davada 2 sanığa 9 ve 7 yıl hapis cezaları verildi.

Tanıkların dinlendiği, tarafların itirazları üzerine yeni bilirkişi raporlarının istendiği bazı davalarda ise sona gelindi.

- Gaziantep

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 Şubat'taki depremlerde kent merkezinde yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturmaların önemli bir kısmı tamamlandı.

Bu kapsamda 81 sanık hakkında işlem yapıldı, 11 ayrı dosyada 10'u tutuklu 34 sanık hakkında dava açıldı.

Yargılamaların tamamlandığı 6 davada 9 sanığa değişen sürelerde hapis cezası verildi. Depremde 134 kişinin hayatını kaybettiği Ayşe-Mehmet Polat Sitesi'ne ilişkin davada 17 Ocak'ta sitenin müteahhidi Mehmet Ertan Akay'a 21 yıl 9 ay, mimari proje müellifi Altan Bayhan'a 12 yıl hapis cezası verildi. İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca İslahiye ile sorumluluk alanı Nurdağı'nda yürütülen soruşturmaların ardından 229 kişi hakkında işlem yapıldı. Soruşturmaların tamamlanmasının ardından açılan 69 davada 13'ü tutuklu 162 sanık yargılanıyor. Bu davalardan 6'sında yargılamalar tamamlandı. Aralarında eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın da bulunduğu 11 sanık hakkında mahkumiyet kararı verildi. Ökkeş Kavak, 36 kişinin hayatını kaybettiği Emek Apartmanı'na ilişkin davada 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Nizip ilçesinde ise 51 kişinin hayatını kaybettiği Furkan Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada mühendis Yılmaz Şahin Yurtyapan'a 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. - Adıyaman Adıyaman'da yürütülen soruşturmaların önemli bir kısmı tamamlandı. Toplam 9 bin 200 ihbar, şikayet ve ölümlü olay incelendi. Soruşturmaların tamamlanmasının ardından 420 dosya kapsamında dava açıldı. Ayrıca 32 soruşturma dosyası çerçevesinde kamu görevlileri hakkında da dava açıldığı öğrenildi. Üç ayrı ağır ceza mahkemesince yürütülen yargılamada 47 sanığın yer aldığı 39 dava karara bağlandı. Depremde 72 kişinin öldüğü Grand İsias Hotel'e ilişkin davada, yapı sahipleri Ahmet Bozkurt'a 17 yıl 17 ay 7 gün, Mehmet Fatih Bozkurt'a 15 yıl 28 ay 28 gün, mimar Erdem Yıldız'a 17 yıl 17 ay 7 gün, inşaat mühendisi Halil Bağcı'ya 7 yıl 6 ay, fenni mesul Hasan Aslan'a 15 yıl 16 ay 20 gün, statik proje müellifi Mehmet Gündoğdu'ya 7 yıl 16 ay hapis cezası verildi. 37 kişinin vefat ettiği Zümrüt Apartmanı'na ilişkin davada, müteahhitler Bilal Karakuş ve Yavuz Karakuş 17 yıl 14 ay 20 gün, teknik uygulama sorumlusu Sedat Gökay Harıkçı 13 yıl 10 ay 20 gün hapisle cezalandırıldı.