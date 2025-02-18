Gaziantep'te iki otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
–İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
–İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, T.Ö (41) idaresindeki 11 ABR 570 plakalı otomobil, Hatay-Gaziantep çevre yolunda A.Ç idaresindeki 06 DFD 524 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü A.Ç yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sek edildi.
Yaralı sürücü İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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