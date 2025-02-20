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        Gaziantep'te asayiş olayları geçen yılın ocak ayına göre yüzde 37 azaldı

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, bu yıl ocak ayında asayiş olaylarının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37 azaldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 18:23 Güncelleme: 20.02.2025 - 18:27
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        Gaziantep'te asayiş olayları geçen yılın ocak ayına göre yüzde 37 azaldı
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        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, bu yıl ocak ayında asayiş olaylarının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37 azaldığını bildirdi.

        Çeber, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ile Valilik Fuaye Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, kentteki asayiş istatistiklerini değerlendirdi.

        Alınan tedbirler sayesinde kentte asayiş olaylarının azaldığını dile getiren Çeber, şöyle konuştu:

        "Asayiş olaylarında 2024 Ocak ayında 1724, 2025 Ocak ayında 1104 olay meydana geldi. Yani yüzde 37'lik genel anlamda azalış var. Yüzde 79,5'ten yüzde 83,6'ya çıkan bir aydınlatma oranıyla da yüzde 4,1 artışı görüyoruz. Asayiş suçlarıyla mücadelede hapis cezası almış, dışarıda gezen ve suç işleme eğilimi daha yüksek olan insanlardan 1109 kişi yakalandı. 6 bin 79 kişi hakkında işlem yapıldı. Ruhsatsız silah kaçakçılığı başlığına da baktığımızda yapılan birçok operasyon sonucunda 191 silah ele geçirildi, 213 kişi hakkında işlem yapıldı ve 19 şahıs tutuklandı."

        Vali Çeber, kentte her konuda suç eğiliminin azalması için çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

        "Bugün itibarıyla ilimizde 397 bin 539 Suriyeli var. İlimizde Suriyelilerin en çok 470 binleri bulduğu dönemleri düşündüğümüzde buralara kadar gerilemiş bir sayıyı hep beraber görüyoruz. Suriyeliler dışındaki yabancıları da eklersek 408 bin 32 kişi olarak ifade ediyoruz. Düzensiz göçle mücadelede 68 operasyon yaptık. 5 tutuklu, 5 adli kontrol ve 2 el konulan araç var. 179 bin 675 kişiye kimlik denetimi yaptık, 334 düzensiz göçmen tespit edip bunlarla ilgili de yasal işlemleri yerine getirdik."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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