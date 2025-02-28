Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Ekipler, fiziki ve teknik takip sonucu Şehitkamil ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığını tespit ettiği A.A., H.İ.K. ve S.K'yi yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
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